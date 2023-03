Rettungshubschrauber landet in Weeze Junger Biker bei Unfall schwer verletzt

Wie die Polizei berichtet, war der 21-Jährige aus Goch gegen 15 Uhr in Richtung Weeze unterwegs, als er auf Höhe der Straße Niederhelsum in einer Linkskurve aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er geriet mit seiner KTM-Maschine in den Grünstreifen und rutschte dann in den angrenzenden Wassergraben. Nach ersten Erkenntnissen überschlug sich der 21-Jährige mit dem Motorrad und prallte schließlich gegen den Holzpfosten eines Weidezaunes.