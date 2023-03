Geldübergabe in Moers Schockanruf bei 92-Jährigem: Weezer fällt auf Telefonbetrüger rein

In Moers angekommen, übergab der 92-Jährige eine Tasche mit Bargeld. Die Übergabe fand zwischen 14.30 und 14.45 Uhr in der Nähe der Sparkasse am Ostring in Moers statt. Dort trat eine Frau dem VW entgegen und nahm die Tasche an sich. Die Frau wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, lange schwarze Haare und südeuropäisches Aussehen. Sie trug einen grauen Stoffmantel, einen grauen Schal sowie eine graue Corona-Maske. Die Polizei sucht Zeugen, die die Übergabe gesehen haben und weitere Angaben zur Abholerin, ihrer Fluchtrichtung oder ihres Fahrzeuges machen können. Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei Kalkar unter der Telefonnummer 02824 880 melden.