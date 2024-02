Einrichtung am Airport wird eröffnet Ministerin sieht sich neue Unterkunft für Geflüchtete in Weeze an

Die neue Landesunterkunft für Geflüchtete steht kurz vor der Eröffnung. Inzwischen sind die Bauarbeiten am Airport Weeze so gut wie abgeschlossen. Die ersten Geflüchteten werden am Mittwoch, 28. Februar, erwartet. 640 Geflüchtete sollen ab März dann in der neuen Unterkunft in Spitzenzeiten zusätzlich wohnen können. Für bis zu 400 geflüchtete Menschen wird die Reihenhaussiedlung in einem ersten Schritt hergerichtet. Anschließend werden nach und nach 240 weitere Plätze eingerichtet.