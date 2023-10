St. Martin in Weeze Johannes Masseling gibt Vorsitz im Martinskomitee ab

1980 trat Johannes Masseling in Nachfolge seines Vaters Theo als stellvertretender Vorsitzender in das St. Martinskomitee ein. 1997 übernahm er das Amt des Vorsitzenden von Johannes Angenendt. 43 Jahre Verantwortung als zweiter und erster Vorsitzender, das ist eine sehr lange Zeit. Eine Zeit, in der sich auch die gesellschaftlichen Verhältnisse geändert haben. Ebenso hat die Struktur des St. Martinskomitees und der Ablauf des St. Martinszugs zahlreiche Veränderungen erfahren. Damit die Martinsfeier mit einem kindgerechten Feuerwerk abgeschlossen werden kann, sammelte Johannes Masseling seit vielen Jahren persönlich Spenden bei Weezer Geschäftsleuten ein, damit dafür keine Spenden der Haussammlung verwendet werden müssen. 1994 durfte er als Martinsdarsteller den St. Martinszug auch mal aus einer ganz anderen Perspektive erleben. Eine beeindruckende ehrenamtliche Tätigkeit während seiner 43 Jahre im St. Martinskomitee Weeze. Johannes Krebbers schlug der Versammlung vor, Johannes Masseling zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen, was die Anwesenden einstimmig bestätigten.