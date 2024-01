Gesucht wegen Diebstahl mit Waffen Männer kommen nach Festnahme am Flughafen Weeze ins Gefängnis

Am Dienstag gegen 18.30 Uhr kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Weeze zwei rumänische Staatsangehörige bei der Einreise aus Rumänien. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass beide von der Staatsanwaltschaft Hannover mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen gesucht werden.