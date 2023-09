Kirmes in Weeze Zwei Festkettenträger in Weeze

„Landfrauen und Landjugend verbindet mehr als nur der Wortstamm ‚Land’“. Das sagte Landfrau Maria van Husen, kurz nachdem ihr die Festkette der Weezer Kirmes verliehen worden war. Erstmalig in der Geschichte des Weezer Volksfestes wurden gleich zwei Festkettenträger ausgezeichnet. Neben der Trägerin von den Landfrauen wurde auch Jonas Gorthmanns von der Landjugend geehrt. Die beiden festgebenden Vereine hatten der diesjährigen Kirmes das Motto „Alt und Jung bringen Weeze in Schwung“ gegeben. Den Festakt vor dem Bürgerhaus am Vittinghoff-Schell-Park verfolgten mehrere Hundert Zuschauer, darunter zahlreiche Weezer Vereine. Musikalisch angeführt vom Tambourcorps Weeze 1911 hatten sie sich alle auf der Wiese vor dem Bürgerhaus aufgestellt.