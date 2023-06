Vogelschießen in Weeze Tobias Thomas ist König der Landjugend

Auch in diesem Jahr fand das traditionelle Vogelschießen der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Weeze am Samstag nach Christi Himmelfahrt im Weezer Waldhaus statt. Dazu trafen sich etwa 40 Mitglieder, um den Jubelkönig im Rahmen des Festjahres zu ermitteln. Tobias Thomas holte schließlich den Rumpf des Vogels herunter. Dadurch dass die Beteiligten der diesjährigen Kirmes, Festkettenträger und Garde, in diesem Jahr nicht mitschießen durften, verkleinerte sich der Kreis der Königsanwärter. Schon nach dem 36. Schuss fiel der Kopf beim ersten Glückstreffer von Tobias Thomas. Der Schwanz fiel beim 113. Schuss durch Valerius Lamers. Dann fiel der erste Flügel nach 116 Schuss bei Jonas Dicks, dicht gefolgt vom zweiten Flügel mit 203 Schuss bei Linda Bossmann.Anschließend kam es zu einem spannenden Kampf um die Königsplakette. Den Rumpf des Vogels holte Tobias Thomas dann mit dem 325. Schuss herunter und darf sich somit in diesem Jahr Jubelkönig nennen. Zusammen mit Jonas Dicks und Johannes Engbrocks bildet er den diesjährigen Thron der KLJB, der sich bereits auf die Kirmes 2023 freut. Der Thron richtet auch das traditionelle Frühstück am Kirmesmontag aus.