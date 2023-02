Mehr Geflohene wegen der Krisen erwartet Zweite Flüchtlingsunterkunft am Airport Weeze geplant

Die Bilder beherrschen aktuell die Nachrichten. Krieg in der Ukraine, totale Zerstörung in den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien. Tausende Menschen haben ihr Zuhause verloren. Schon jetzt scheint sicher zu sein, dass die Zahl der Geflüchteten in nächster Zeit steigen wird. Gleichzeitig gibt es bereits jetzt Probleme, alle Menschen schnell unterbringen zu können, die vor Krieg oder Zerstörung aus ihrer Heimat flüchten.