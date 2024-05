Jubiläum in Weeze Kommunionsjubiläum in Weeze

Zur Kronjuwelen-Kommunion trafen sich die Jubilare des Kommunionjahrgangs 1949 im Pfarrheim in Weeze. Die am weitesten angereiste Teilnehmerin war Schwester Hanni, geborene Peters. Sie war aus Dernbach in Rheinland-Pfalz angereist. Pfarrer Klaus-Martin Niesmann und die Messdiener geleiteten die Teilnehmer vom Pfarrheim in die St. Cyriakus-Pfarrkirche. Nach einer Begrüßung durch den Pfarrer zelebrierte er einen feierlichen Gottesdienst. Dieser wurde durch den Kirchenchor und von den Solisten musikalisch gestaltet. Nach dem Gottesdienst fand in der Kirche ein Erinnerungsfoto mit Pfarrer Niesmann statt. Die Jubilare erhielten eine vom Pfarrer unterschriebene Jubiläumsurkunde. Nach dem Gottesdienst fand im Markt-Café ein gemeinsames Mittagessen statt. Die Zusammenkunft der fast 85-Jährigen diente auch dem Erfahrungs- und Erinnerungsaustausch Hier konnte Matthias Schwartges im Namen des Orga-Teams 31 Teilnehmer begrüßen.