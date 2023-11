Kapazitäten vorhanden Eindhoven verbietet Privatjets fürs Klima – starten sie dann von Weeze?

„Wir verfolgen die Entwicklungen in unserer niederländischen Nachbarschaft natürlich“, so der Weezer Flughafensprecher Holger Terhorst auf Anfrage der Redaktion. Auch die Ankündigung aus Eindhoven, in drei Jahren keine Privatflüge mehr zuzulassen, habe man registriert. „Es erschließt sich allerdings noch nicht, welche Segmente innerhalb der General Aviation betroffen sein sollen.“ Viele Fragen seien offen: „Sind Einmotorige und Jets gleichermaßen gemeint, betrifft das auch den Werksverkehr mit Flugzeugen, die dort ihren Heimatflughafen haben? Was ist mit Flugzeugen, die gegebenenfalls nachhaltige Kraftstoffe (SAF) beimischen würden?“