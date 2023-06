Kindergarten in Weeze Kita Bullerbü in Weeze feiert 30. Geburtstag

Drei Jahrzehnte Kinderbetreuung, -förderung, -begleitung und professionelle Unterstützung machen das heutige Familienzentrum Bullerbü zu dem, was es ist: Eine viergruppige Einrichtung, in der rund 80 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung spielen, lachen und dabei jede Menge lernen – individuell begleitet. Inklusion sei gelebte Selbstverständlichkeit und zeichne die Einrichtung der Lebenshilfe zusätzlich im Besonderen aus, heißt es. Besuche der Senioren in der Tagespflege Niersperle in Weeze seien lediglich ein Beispiel für viele Kooperationen und ein wertschätzendes Miteinander. Auch das Ehrenamt wird im Familienzentrum Bullerbü großgeschrieben: Von den Lese-Großeltern bis zur engagierten Mama mit Migrationshintergrund erfahren die Kinder viel Unterstützung. „Wir sind stolz darauf, dass wir uns seit drei Jahrzehnten erfolgreich dafür einsetzen, dass Kinder mit und ohne Förderbedarf gemeinsam aufwachsen und voneinander lernen können. Durch das gemeinsame Erleben und Lernen werden die Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung gestärkt und lernen, sich gegenseitig zu unterstützen“, sagt Andrea Weyers, Fachbereichsleiterin Inklusive Kindertageseinrichtungen und Familienzentren bei der Lebenshilfe Gelderland, „wir sind davon überzeugt, dass die inklusive Bildung der Schlüssel zu einer gerechteren und inklusiveren Gesellschaft ist. Unsere Arbeit hier zeigt, dass Inklusion möglich ist und dass sie einen großen Mehrwert für alle Kinder bringt.“