Platz für 70 Kinder unter Regie der Lebenshilfe Weezes neue Kita ist „schuh-frei“

Einrichtungsleiterin Katja Kerkmann und ihr multiprofessionelles Team waren bei den Vorbereitungen fleißig, „um einen reibungslosen Start in einer schönen Kita und nicht in einer Baustelle zu ermöglichen“, so Andrea Weyers. Sie freut sich darüber hinaus sehr, dass der Investor der neuen Inklusiven Kindertageseinrichtung am Marienwasserweg auch einen eigenen Therapieraum ermöglicht hat. So können externe Praxen und Therapeuten zu den Kindern in die Einrichtung kommen, „ein besonderes Angebot unserer Lebenshilfe Einrichtungen“, unterstreicht die Fachbereichsleiterin.