Reflektoren für Kitas in Weeze Kinder sollen jetzt im Dunkeln „leuchten“

Wichtig sei, dass man von allen Seiten gut zu sehen ist. „Noch sicherer ist auch der unterwegs, der Übergänge nutzt und nicht einfach auf die Straße tritt“, bittet Neutzer die Eltern, dass sie ihren Kindern erklären, dass Autofahrer sie in der Dunkelheit nicht mehr so gut wahrnehmen. „Andersherum sind natürlich auch die Autofahrer in der Pflicht und sollten bei widrigen Lichtverhältnissen besonders vorsichtig sein“, so Neutzer. Korrekt eingestellte Scheinwerfer und freie Scheiben müssten für jeden, der im Pkw unterwegs ist, selbstverständlich sein.