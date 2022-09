Kirmes in Weeze : Katja Verheyen trägt die Festkette in Weeze

Im Bild zu sehen sind v.l.n.r.: Georg Koenen, Ulrike und Christian Keßler, Katja und Christoph Verheyen, Katrin und Willi Ebben und Marco Scuderi. Foto: Norbert Prümen

Weeze Sie wird durch die Adjutanten Christian Kessler mit Ehefrau Ulrike und Karin Ebben mit Ehemann Willy unterstützt. Die Kirmes geht noch bis zum 7. September.

In den vergangenen zwei Jahren konnte die Weezer Kirmes aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Doch in diesem Jahr freute sich der Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins Weeze Marco Scuderi alle Weezer Bürger, Gäste und Anwesende zu begrüßen. Anwesend waren Besucher der Kirmes sowie die Garde, Bürgermeister Georg Koenen, Ratsmitglieder und Abgeordnete. Außerdem nahmen der Präsident der geselligen Vereine aus Wemb Heinz Theo van Wickeren und die Ehrenvorsitzenden Johanne Snelting, Altbürgermeister Ulrich Francken und Astrid Peters von der örtlichen Sparkasse an der Eröffnung teil.

Im Vittinghoff-Schell-Park fand die Eröffnung der Kirmestage statt. Und gleichzeitig gab es auch einen der Höhepunkte der Festtage gleich zu Beginn: Die Festkettenübergabe an Katja Verheyen als neue Festkettenträgerin. „Endlich dürfen wir wieder zusammenkommen, Gespräche ohne Abstand führen, uns umarmen, zusammen Freude haben und die vielen tollen Veranstaltungen, die von den Vereinen und der Gemeinde organisiert werden besuchen“, begrüßte der Vorsitzende Marco Scuderi vom Pult aus die vielen Menschen, die sich auf der Wiese am Park versammelt haben. Der festgebende Verein ist zum vierten Mal, wie seit zwei Wochen schon an den Ortseingängen zu sehen ist, der Weezer Musikverein, der ebenfalls die Eröffnung musikalisch begleitet hat.

Über zwei Jahre stand das Weezer Vereinsleben still und alle Veranstaltungen fielen aus. Deshalb steht in diesem Jahr alles unter dem Motto „Musik Vereint“. „Ich freue mich sehr, dass auch der Nachwuchs bei Euch ausgebildet wird und es daher auch in Zukunft in Weeze musikalisch bleibt. Viele Veranstaltungen hätte der Musikverein bereichert“, sagt Scuderi.

Die diesjährige Festkettenträgerin ist Katja Verheyen. Sie ist gleichzeitig seit 2018 die erste Vorsitzende des Musikvereins Weeze 1871. Bei der gemeinsamen Kirmes aller Vereine steht der Musikverein mit ihr, begleitet von ihrem Mann Christoph Verheyen und Tochter Lena bei den Kirmesaktivitäten im Vordergrund.

Feierlich und begleitet von einem Vortrag des Musikvereins Winnekendonk übergab der Bürgermeister ihr die Festkette. Vor dem traditionellen Fahnenschwenken begrüßte die Festkettenträgerin den König der Sankt Johannes Bruderschaft Gerd Koenen und dessen Ehefrau Ruth sowie die Minister Christoph Dicks mit dessen Ehefrau Lisa und Günter Leenen mit seiner Frau Renate. Die Adjundanten in diesem Jahr sind Karin Ebben mit ihrem Ehemann Peter sowie Christian Kessler mit seiner Ehefrau Ulrike. Mit einem Gottesdienst von Pastor Klaus Martin Niesmann und Pfarrerin Gierke fand der Einstieg in die Kirmestage statt.

„Morgen früh starten wir mit einer Familienmesse um 10 Uhr im Festzelt, anschließend zeigen uns die Kinder aus Weeze und der Umgebung was sie Tolles für den Musikverein einstudiert haben. Danach gibt es eine Premiere im Fährpark mit einem Bubbel Soccer Turnier der Landjugend Weeze und das allseits beliebte Entenrennen“, weist Katja Verheyen auf die kommende Veranstaltung hin. „Insgesamt wurden innerhalb von vier Wochen mehr als 4 Tausend Entenlose verkauft“, lobt sie die Gemeinschaft. Ebenfalls waren der Festkettenträger von 2019, Willi Halmanns mit seinen Adjutanten Eva Winkels und Thomas Kempkens anwesend.