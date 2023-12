Kolpinggedenktag in Weeze Neuer Vorstand bei der Kolpingsfamilie Weeze

Die Kolpingsfamilie Weeze beging im Dezember ihren Gedenktag. Dabei gab Johanes van Hall seinen Vorsitz ab. Ihn ersetzt ein Leitungsteam aus drei Personen. Wie immer begann der Tag mit der Messe in der Pfarrkirche. Alles hatte einen Bezug auf Adolph Kolping. In seiner Predigt fand der Präses Pastor Niesmann den Hinweis auf das Leben und Arbeiten des Gründervaters. Da er an der anschließenden Versammlung nicht teilnehmen konnte, würdigte Niesmann die Arbeit des bisherigen Vorsitzenden zum Schluss der Messe noch in der Kirche und übergab einen gut gefüllten Rucksack als Abschiedsgeschenk an Johannes van Hall.