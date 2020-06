Kreisweite Initiative : Weezer Premiere beim Stadtradeln

Weeze Fahrrad fahren, Kilometer sammeln, Gesundheit fördern und Klima schützen: Das sind die Elemente der Aktion. Die Gemeinde Weeze macht zum ersten Mal mit. Die Weezer sollen radelnd viele Strecken zurücklegen.

(RP) Trotz der aktuellen Pandemie findet in diesem Jahr die Aktion Stadtradeln kreisweit statt. Vom 15. Juni bis zum 5. Juli sind alle radbegeisterten Bürger eingeladen, an der Aktion teilzunehmen und fleißig Kilometer zu sammeln. Erstmalig beteiligt sich auch die Gemeinde Weeze gemeinsam mit allen 16 Kreis Klever Kommunen an dieser Aktion, die unter dem Motto „Klimaschutz und Gesundheit“ steht. Das Ziel dieses Wettbewerbes ist es, möglichst viele Menschen im Alltag auf das Fahrrad zu bringen. Es geht darum, Bewegung in den Alltag zu integrieren und damit die eigene Gesundheit zu fördern. Besonders Alltagsfahrten zum Einkaufen oder zur Arbeit schonen langfristig das Klima und fördern die Gesundheit. In den 21 Tagen des Wettbewerbs sollen möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Besonders Berufspendler könnten diese Gelegenheit nutzen, gewisse Wege mit dem Auto zu ersetzen.