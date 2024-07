Notfalldose in Weeze Eine Dose als Lebensretter

Jeder Dose liegt ein Zettel bei. Auf diesen Zettel sollten Informationen über Vorerkrankungen, Medikamente oder Unverträglichkeiten aufgeschrieben werden. Nicht nur, welche Medikamente man nimmt, sondern wo in der Wohnung sich eventuell lebenswichtige Medikamente befinden. Diesen Zettel soll man dann in die Dose stecken und diese im Kühlschrank verwahren. Kommt es zum Notfall, zählt jede Sekunde. Und wenn die Rettungskräfte schnell an die Notfalldose kommen, kann lebenswichtige Zeit gespart werden.