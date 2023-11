Rückblick auf sein Wirken In Gedenken an Johannes Masseling

„Er zeichnete sich durch sein unermüdliches Engagement, seine sehr persönliche und liebenswerte Art sowie seinen immer präsenten Einsatz aus“, schreibt Bürgermeister Georg Koenen in dem Nachruf der Gemeinde Weeze. Es wird das Bild eines Mannes nachgezeichnet, der nicht nur Ideen hatte, sondern sie auch umsetzte. „Er war Mitbegründer des Vereins ,Weeze denk mal Kultur‘ und leitete tatkräftig den Wiederaufbau des Kulturhauses ,Alte Schmiede‘. Als Gründungsmitglied des Bürgerbauvereins hat er den Bau und den Betrieb an führender Stelle betreute“, heißt es im Nachruf der Gemeinde. Aber damit nicht genug. Sein Engagement galt auch dem Café Konkret und den St.-Johannes-Schützen. „Mit seinem Einsatz und seinen Ideen hat er über Jahrzehnte das gesellschaftliche Leben in Weeze gestaltet, geprägt und geleitet“, fasst es der Bürgermeister zusammen.