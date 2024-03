Zahl der Fundtiere nimmt zu Kaninchen-Schwemme im Gnadenhof Weeze

Der Verein betreibt die Tierherberge in Kamp-Lintfort und den Gnadenhof in Weeze. Und in beiden Einrichtungen ist die Zahl der untergebrachten Kaninchen sprunghaft angestiegen. „Es werden im Wochentakt mehr, ein Ende ist nicht abzusehen“, sagt Debus. Es ist nicht ganz klar, was diese Schwemme ausgelöst hat, aber es sieht so aus, als hätten sich viele in Corona-Zeiten Kaninchen als Kuscheltiere und Seelentröster zugelegt. Jetzt werden sie einfach entsorgt und nicht selten ausgesetzt.