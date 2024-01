Holger Terhorst nimmt Abschied vom Airport Weeze Mr. Flughafen geht nach 20 Jahren

Weeze · Mit einem Empfang, natürlich an „seinem“ Airport Weeze, verabschiedete sich Holger Terhorst am Freitag in den Ruhestand. Er ist einer der wenigen, der alle Jahre erlebt hat. Anlass für einen Rückblick.

12.01.2024 , 14:15 Uhr

Flug über Weeze mal ganz anders: Holger Terhorst im Zeppelin. Foto: Terhorst