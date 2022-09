Ausblick auf die Kirmes 2023 : Erstmals zwei Festkettenträger in Weeze

Die frisch ernannten Festkettenträger Maria van Husen von den Landfrauen und Jonas Gorthmanns von der Landjugend mit ihren Adjutanten, Bürgermeister Georg Koenen und Marco Scuderi vom Heimat- und Verkehrsverein. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze Die Landfrauen und die Landjugend sind festgebender Verein bei der Kirmes 2023. Das Geheimnis wurde am letzten Tag der aktuellen Kirmes gelüftet. Auch für den Bürgermeister eine Premiere.

Das Geheimnis ist nun gelüftet: Weeze wird im kommenden Jahr zur Kirmes zwei festgebende Vereine haben. Was für eine Premiere. Landjugend und Landfrauen machen gemeinsame Sache. Das wurde am Dienstagabend, am letzten offiziellen Tag der Weezer Kirmes, im voll besetzten Festzelt verkündet.

Für Weeze ist das nicht die einzige Premiere. Weezes Bürgermeister Georg Koenen schaut auf seine eigene Premiere zurück. Es war für ihn das erste Mal, dass er die Kirmes eröffnen und die Feierlichkeiten als Bürgermeister begehen durfte. Sein Resümee: „Die Kirmes war super. Ich war echt geflasht.“ Und er kann das beurteilen. Denn wie er zugibt, hat er keinen Tag ausgelassen. Von Freiatg bis Dienstag gingen die offiziellen Feierlichkeiten mit Festkettenübergabe, Tanz und Umzug. Auch am Mittwochmittag ging es für Koenen noch einmal ins Festzelt. Beim Seniorennachmittag wollte er wenigstens kurz „Hallo“ sagen. Für ihn ist die Kirmes ein wichtiger Schritt hin zur Normalität für das gesellige Leben in Weeze. Er sagt aber auch, dass das Wort „Corona“ bei manchem Gespräch an der Theke Thema war. Von den gemeinsamen Festkettenträgern erwartet er einige Synergieeffekte. Er war übrigens früher selbst in der Landjugend.

Die Synergieeffekte, die gibt es tatsächlich schon. So ist die Adjutantin des Festkettenträgers der Landjugend gleichzeitig die Tochter der Festkettenträgerin bei den Landfrauen. Aber der Reihe nach. Frisch gekürte Festkettenträgerin bei den Landfrauen ist Maria van Husen. Ihr zur Seite stehen als Adjutantinnen Christa Dicks und Daniela Baaten. Der frisch gekürte Festkettenträger bei der Landjugend ist Jonas Gorthmanns mit Adjutantin Judith van Husen und Marvin Bause. Dass es im kommenden Jahr tatsächlich zwei festgebende Vereine gibt, die gemeinsam die Kirmes ausrichten, sei auch Corona geschuldet, erklärt Marco Scuderi, Vorsitzender vom Heimat- und Verkehrsverein. Durch den Ausfall der Kirmes in den vergangenen Jahren ist die Reihenfolge der festgebenden Vereine etwas ins Stocken geraten. Aber eines haben die Weezer nicht verlernt: das Feiern. Alles Tage waren toll, bestätigt Bürgermeister Koenen. Besonders eindrucksvoll war der Festumzug am Montag. 37 Vereine standen bei der Zugordnung auf dem Zettel. Die Kinder haben an diesem Tag traditionell schulfrei wegen des Brauchtums und können so auch mitziehen.