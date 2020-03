Vorsichtsmaßnahme gegen Coronavirus : Weeze hat auch den Tierpark schließen müssen

Weeze Die Anlage darf bis auf Weiteres nicht betreten werden. Futterspenden werden weiterhin entgegengenommen.

Selbst das Alpaka scheint von der neuen Situation irritiert. Während sonst zahlreiche Kinder am Gehege stehen und das Tier mit Futter locken, ist das Gelände jetzt verwaist. Ein Zaun sperrt den Tierpark ab, der Parkplatz ist per Flatterband dicht gemacht worden. „Im Kampf gegen das Coronavirus bleibt unser Tierpark leider bis auf weiteres verschlossen“, steht gut sichtbar auf zahlreichen Hinweisschildern. Es ist nicht zu übersehen: Ab sofort ist ein Betreten des Geländes verboten. „Nach Rücksprache mit der Gemeinde Weeze und aufgrund des Erlasses der Bundes- und Landesregierung wurde diese Entscheidung getroffen und auch unverzüglich umgesetzt. Da der Tierpark über keinen Außenzaun verfügt und von mehreren Seiten zugänglich ist, wurden alle Eingangbereiche verschlossen oder mit Bauzäunen versperrt“, teilten die Verantwortlichen des Tierparks mit. Auch das Tor an der B-9-Unterführung zum anderen Teil des Tierparks ist momentan geschlossen. Der Wanderweg dort bleibt allerdings erst einmal offen.