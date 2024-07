Schwerer Unfall in Weeze Harley-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Schwer verletzt wurde eine Harley-Fahrerin bei einem Unfall in Niederhelsum in Weeze. Wie die Polizei berichtet, war am Donnerstag gegen 16.35 Uhr eine Gruppe Motorradfahrer auf dem Hülmer Deich in Richtung Goch unterwegs. In einer Linkskurve verschätzte sich die 60-jährige Motorradfahrerin aus Düsseldorf nach eigenen Angaben und versuchte zu bremsen. Sie kam dabei allerdings nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Dabei verletzte sie sich schwer. Ein Krankenwagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus.