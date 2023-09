Aktion in Weeze Schüler lernen durch Bewegung

Im Schnitt verbringen Kinder und Jugendliche laut einer Umfrage des Instituts für Sport und Sportwissenschaft der Uni Heidelberg über zehn Stunden am Tag mit Sitzen. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge steigert jedoch erst die körperliche Bewegung die Hirnaktivität und damit Leistungsfähigkeit. Das bewegte Lernen ist somit ein wichtiger Aspekt für die Entwicklung junger Menschen. Mit dem neuen Lern-Sport-Spielformat „3malE Beweg Dich fit“ für Grundschulen, knüpft die Westenergie AG daran an und sensibilisiert in diesem Jahr Schüler für naturwissenschaftliche und soziale Themen in Kombination mit Bewegung. Das Konzept initiierte der Energiedienstleister gestern in Kooperation mit der Gemeinde Weeze in der Petrus-Canisius-Schule. Rund 97 Schüler setzten sich dabei spielerisch mit den Themen Energie und Umwelt auseinander. Am Vormittag versammelten sich die Schüler in der großen Aula der Grundschule. Bevor es für die Schülerinnen der Klassen drei und vier für 90 Minuten in die sogenannte „Bewegungsarena“ ging. „Die Kombination aus praxisorientiertem und spielerischem Lernen im Unterricht ermöglicht, notwendiges Wissen für ein nachhaltiges Leben einfach zu vermitteln“, sagte Verena Hazenberg, Schulleiterin der Petrus-Canisius-Schule.