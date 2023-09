Am Airport zu sehen Das neue „Grüne Monster“ am RAF-Museum in Weeze

Bald werden Teile für Kampfjets am Airport Weeze produziert, doch bereits jetzt ist am Flugplatz Militärausrüstung zu sehen. Am Royal Air Force (RAF) Museum befinden sich viele Maschinen, die früher bei der RAF im Einsatz waren. Und seit einiger Zeit gibt es einen neuen Hingucker auf dem Außengelände des Museums. Es handelt sich um ein Tankfahrzeug, ganz in Nato-olivgrün. Passenderweise wird der Wagen bereits das „Grüne Monster“ genannt. Das „Monster“ ist ein Flugfeldtankfahrzeug des schweizerischen Typs FBW aus dem Jahr 1973.