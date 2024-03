Podiumsdiskussion in Weeze Wie Schüler auf extremistische Parolen reagieren können

„Gerade in der Corona-Zeit war Desinformation ein sehr großes Thema. Fake News und Verschwörungstheorien haben sich extrem verbreitet und das sollte man nicht unterschätzen, das sitzt tief in der Gesellschaft und das bekommen wir so schnell auch nicht wieder weg. Der Antisemitismus ist durchzogen von Verschwörungstheorien“, warnte Schäffer.