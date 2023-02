Ausbau der Datenautobahn geht voran Weeze-Ost ist am Glasfasernetz

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser hat den Ausbau des Glasfaser-Netzes in Weeze Ost abgeschlossen. Das teilte die Firma jetzt mit. Alle FTTH-Anschlüsse („Fiber To The Home“ – Glasfaser bis ins Haus) seien wie geplant verlegt, sodass die Haushalte und Unternehmen der Gemeinde jetzt bestens für die digitale Zukunft gerüstet seien, so Deutsche Glasfaser.