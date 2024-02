Festnahme am Airport Weeze Mann ohne Führerschein wollte ins Flugzeug

Am Mittwochvormittag um 10.40 Uhr überprüfte die Bundespolizei am Flughafen in Weeze im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Fez (Marokko) einen 24-jährigen Niederländer. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft in Kleve mit einem Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht wird.