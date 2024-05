Am Airport Weeze Geldfälscher mit falschem Pass erwischt

Am Montagabend um 21.40 Uhr überprüfte die Bundespolizei am Flughafen Weeze einen 27-jährigen Deutschen im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle. Der Mann wollte vom Niederrhein nach Agadir (Marokko) fliegen. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der Geldfälschung durch die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf gesucht wird. Der Mann wurde daraufhin verhaftet und zur Dienststelle gebracht. Bei dem 27-Jährigen fanden die Beamten zudem noch einen gefälschten slowakischen Führerschein und stellten diesen sicher. Am Dienstvormittag führte die Bundespolizei den Mann dem Haftrichter beim Amtsgericht Geldern vor.