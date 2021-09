Unstimmigkeiten bei den Grünen : Weeze: Gertrud Kannenberg verlässt den Rat

Gertrud Kannenberg hat der Fraktion der Grünen verlassen und gibt ihr Ratsmandat auf. Foto: ja/Grüne

Weeze Gertrud Kannenberg hat mit sofortiger Wirkung ihr Ratsmandat niedergelegt. Sie spricht von inhaltlichen Problemen. Ihre Entscheidung, die Fraktion zu verlassen, mache sie an sachlichen Dingen fest. Was die Weezer Grünen in ihrem Wahlprogramm versprochen haben, sehe sie kaum umgesetzt.