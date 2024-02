25 Jahre nach Laabruch Gekommen als Soldat, geblieben wegen der Liebe

Am 30. November 1999 war Laarbruch plötzlich leer. Vor 25 Jahren zogen die Briten ab. Kein Mensch wohnte mehr auf dem Gelände des Militärflughafens, niemand feierte mehr in den Clubs, keiner spielte mehr Bowling oder Rugby. Und kein Soldat war unterwegs. Die meisten flogen wieder nach Hause, nach Großbritannien. Andere aber hatten schon ein neues Zuhause: Weeze. Sie kamen als Soldat an den Niederrhein – und blieben wegen der Liebe. Bis heute. 110 Menschen mit britischer Staatsbürgerschaft leben heute in Weeze. Wie viele von ihnen mit einer deutschen Frau verheiratet sind, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Das Standesamt Weeze führe keine Statistik über britisch-deutsche Eheschließungen, heißt es auf Anfrage.