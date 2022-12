Infektion in Weeze Gefügelpest im Tierpark bestätigt

Wie berichtet, hatte es in den benachbarten Niederlanden in einem Betrieb im Bereich Oostrum einen Ausbruch der hochansteckenden Geflügelpest (HPAI – Hochpathogene Avitäre Influenza) gegeben. Die daraus resultierenden Regelungen im Umkreis des betroffenen Betriebs hatten auch für das westliche Gebiet des Kreises Kleve gegolten. Die Überwachungszone mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern umfasst seitdem auch Teile von Weeze und Kevelaer. Wer allerdings auf die entsprechende Karte schaut, sieht dort, dass es nur um einen ganz kleinen Bereich der beiden Kommunen geht. In Kevelaer geht der Bereich etwa bis hinter den Bunkerpark Den Heyberg, in Weeze bis in die Nähe des Flughafens. Größere Bereiche der Kommunen sind aktuell noch nicht betroffen.