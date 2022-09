Führungen in Kalbeck und Wissen : Auf den Spuren des Waldes

Weeze Führungen durch den Kalbecker Forst und das Gelände um Schloss Wissen. Dabei wird gezeigt, dass der Wald vor enormen Herausforderungen steht.

Der Schloss Wissen Forstbetrieb bietet eine Führung am Samstag, 17. September, um 14.30 Uhr an. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Niers in Weeze, Kervenheimer Straße. Die Führung wird geleitet von dem ehemaligen Forstbetriebsleiter Josef Böhling. Von dem Parkplatz beginnend geht es auf dem Nierswanderweg entlang der Niers mit einem Panoramablick auf das Schloss Wissen. Von dort wird in den Wald abgebogen. Der Förster wird Vieles, was rechts und links des Weges liegt, erläutern: Altbäume, Anpflanzungen und Naturverjüngungen, Baumartenvielfalt, Böden und Baumarten, Biotopbäume, Konzepte der Waldbewirtschaftung wie dem naturgemäßen Waldbau, aber auch Verhalten im Wald bei Waldbrand, Biotopschutz oder möglichen Störungen der Waldbewohner und natürlich die vielen Arten der Holznutzung. Die Führung dauert etwa zwei Stunden und endet am Treffpunkt. Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk werden benötigt.