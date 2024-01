Bau der Unterkunft am Flughafen verzögert sich Flüchtlinge am Airport Weeze ziehen erst später ein

Weeze · Eigentlich sollten schon in den nächsten zwei Wochen die ersten Geflüchteten in die neue Unterkunft am Flughafen kommen. Doch der Umbau der Gebäude hat sich verzögert. Der Fußgängertunnel dagegen ist so gut wie fertig.

18.01.2024 , 17:00 Uhr

Die Fertigstellung der neuen Landesunterkunft für Geflüchtete am Airport Weeze verzögert sich. Foto: Latzel