Ehemaliger Flüchtling als Hausmeister „Er ist ein echter Glücksfall für uns“

Seit er da sei, sei es ruhiger. Das sagt der Weezer Ordnungsamtsleiter Guido Koenen über seinen neuen Mitarbeiter Mohammad Younes Momeni. Momeni ist seit dem 1. Januar der „Mann für alles“ in den Flüchtlingsunterkünften der Gemeinde. Er ist Hausmeister, Betreuungsperson und auch ein bisschen Sozialarbeiter in einer Person. Mit „ruhiger“ meint Koenen, dass es weniger Streitereien zwischen den Flüchtlingen gebe, das Zusammenleben besser funktioniere. Und das liege zu einem großen Teil an Momeni. „Wir sind froh, dass wir ihn haben“, sagt Koenen.