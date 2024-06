Fünf Wochenenden Fleuther-Bier eröffnet Pop-Up-Biergarten am Airport Weeze

Wenn es gut läuft, soll das Bier nächstes Jahr regelmäßig laufen: Die Gelderner Biermarke „Fleuther“ will, wie berichtet, am Weezer Flughafen eine eigene Brauerei eröffnen. 1000 Liter pro Durchgang, das ist der Plan, sollen dann in Weeze gebraut werden, daran angeschlossen ist eine Gaststätte. Bis das soweit ist, wird es noch ein bisschen dauern – aber „Fleuther“ trinken kann man am Weezer Airport schon ab dem 5. Juli.