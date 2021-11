Abbau soll 2024 beginnen : Neuer Kiestagebau in Weeze geplant

In Hüdderath zwischen Weeze und Kevelaer wird schon Kies abgebaut. Foto: Vloedmans/Dennis Vloedmans fotografie

Weeze Die Firma Teunesen will ein neues Abbaugebiet erschließen. Die Politik ist nicht vollends begeistert. Sie kann das Vorhaben nicht verhindern – selbst, wenn sie wollte.

Dort, wo jetzt noch Felder und Feldwege stehen, könnte schon bald ein großes Loch klaffen. Ein Loch, das sich über die Jahre mit Wasser füllt. Am Heishof, im Nordosten von Weeze, würde die Weezener Firma Teunesen Sand und Kies GmbH gerne Kies abbauen. Ein entsprechendes Konzept stellte Jürgen Tarter, Projektmanager bei Teunesen, am Dienstag in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und des Umweltausschusses in Weeze vor.

Das Gebiet ist im Regionalplan der Bezirksregierung Düsseldorf als mögliches Abbaugebiet gekennzeichnet. „Wir rechnen damit, im Jahr etwa 400.000 Tonnen Kies abbauen zu können“, sagt Tarter. Die geplante Abbaufläche beträgt 23 Hektar. 2024 will Teunesen anfangen – wenn alles glatt läuft. Dann wird zwischen acht und zehn Jahren abgebaut. Aus dem anfänglichen Loch wird dann ein See – der sogar noch größer wird als das reine Abbaugebiet. Denn in der Nähe des Kalbecker Wegs gibt es schon Gewässer, die sich dann mit dem neuen Baggersee verbinden würden. Tarter spricht im Ausschuss nicht viel vom Kiesabbau. Sondern von Hochwasserschutz, Naherholung, Rekultivierung. Er verspricht einen Fahrradweg, der um den See führt, Aussichtspunkte und Infotafeln.

Der hellblaue Bereich zeigt den geplanten Tagebau. Foto: Teunesen Sand und Kies GmbH

„Wir wollen mehr haben als nur ein Loch“, sagt Tarter. Das geplante Abbaugebiet liegt im Überflutungsbereich der Niers. Durch das Loch würden zwar rund 8300 Kubikmeter Retentionsfläche verloren gehen, so Tarter. Aber das Wasser der Niers könne in den benachbarten See einströmen, durch eine Seenverbindung gebe es einen Retentionsraum von 390.000 Kubikmeter. Der Plan sei mit dem Niersverband abgestimmt.

Die Grünen in Weeze sind trotz allem nicht begeistert von dem Vorhaben. „Wir sind gegen den Kiesabbau“, sagt Jessica Kruchem, Fraktionsvorsitzende der Grünen in Weeze. Die Partei lehnt diesen Eingriff in die Natur ab. Das Problem ist jedoch, dass das Gebiet nun mal im Regionalplan steht. Ein Abbau also grundsätzlich möglich ist.

Jürgen Tarter sagt, dass die Firma Teunesen schon mit den entsprechenden Besitzern der Grundstücke gesprochen hat, sie würden verkaufen. „Wir sind nicht begeistert darüber und es wäre uns lieber gewesen, wenn Teunesen in der Knappheide weiter abgebaut hätte“, sagt Max Freiherr von Elverfeldt, dem ein großer Teil der Fläche gehört, auf dem jetzt der Tagebau entstehen soll. Das ist aber nicht möglich, da die Regionalplanung an der Knappheide keine weiteren Flächen vorsieht. „Also wollten wir dem Kiesabbau nicht in Wege stehen“, sagt er. Der einzige wirkliche Knackpunkt bleibt ein kleiner Feldweg: Der Kalbecker Weg, der durch das geplante Abbaugebiet führt und der Gemeinde Weeze gehört. Die Grünen sprechen sich in einem Antrag dafür aus, „weder Grundstücke noch Grundlasten, vertragliche Bindungen oder neue Erschließung für Gelände bereitzustellen, die für die Gewinnung von Kiesen und/oder Sanden vorgesehen sind“. Über den Antrag wurde noch nicht abgestimmt, er wurde in die nächste Sitzung verschoben.

„Erst wenn wir offiziell als Kommune angefragt werden, werden wir darüber in der Fraktion entscheiden“, sagt Guido Gleißner, Fraktionsvorsitzender der CDU Weeze. Er persönlich hält es aber für falsch, schon jetzt prinzipiell alles abzulehnen.

Doch unabhängig vom Kalbecker Weg: Der Kiesabbau wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kommen. „Wir könnten als Gemeinde dagegen nicht viel ausrichten – auch wenn wir wollten“, sagt Bürgermeister Georg Koenen. Auch er möchte sich nicht festlegen, ob er den Kiesabbau unterstützt. Das müsse erst einmal beraten werden, das Konzept kenne er „endetail“ schließlich auch erst seit wenigen Tagen, erklärt der Rathaus-Chef.

„Wir würden auch bauen, wenn wir den Weg nicht bekommen“, sagt Tarter. Nur würde dann vieles wegfallen, warnt er: Der Hochwasserschutz würde keinen Sinn mehr machen, ebenso die Radwege, die Rekultivierung würde nicht so gut funktionieren. „Wir wollen in den kommenden zwei Monaten einen Antrag stellen“, sagt Projektmanager Jürgen Tarter. Wenn hier alles gut läuft, kann 2023 die Planfestellung beginnen. Danach überprüft die Kampfmittelbeseitigung den Boden nach Sprengkörpern, entfernt diese gegebenenfalls. Das Amt für Bodendenkmalpflege übernimmt archäologische Untersuchungen. Danach kann gegraben werden.