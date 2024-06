Feuerwehr sucht vergeblich Exotische Schlange büxt aus Kartoffelkiste in Weeze aus

(sed) Ein wohl aus Israel stammendes Tier hielt am Freitagnachmittag viele Einsatzkräfte der Weezer Feuerwehr auf Trab: Mitarbeiter der Kartoffel- und Zwiebelgroßhandlung Weyers öffneten am Freitag eine Kartoffelkiste. Am Einsatzort kursierte die Information, dass die Kiste aus Israel kam. Das Tier büxte aus, die Mitarbeiter informierten die Feuerwehr, wie Dominik Behet von der Weezer Wehr gegenüber unserer Redaktion bestätigte.