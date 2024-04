Große Jubiläumsfeier Feuerwehr Weeze besteht seit 150 Jahren

Am Samstag, 4. Mai, soll dies auch in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Ab 13 Uhr findet am Feuerwehrhaus in Weeze am Fährsteg ein Tag der offenen Tore mit einem bunten Programm statt. Zu sehen sind außerdem diverse Vorführungen sowie für Kinder die Möglichkeit der Teilnahme an einer Feuerwehrolympiade. Gegen 16.30 Uhr folgt der Festumzug vom Bürgerhaus zum Feuerwehrhaus mit anschließendem Festakt, bevor ab 20 Uhr die Band „Treasure“ für die nötige Stimmung zur öffentlichen Feuerwehrparty sorgt.