Vier weitere Autos angezündet : Angst vor einem Feuerteufel in Weeze

Erneut haben in Weeze Autos gebrannt. Foto: Schulmann

Weeze In Weeze geht die Serie von Autobränden weiter. In der Nacht zu Mittwoch standen gleich vier Wagen in Flammen. Die Polizei sucht den Brandstifter.

Inzwischen geht in Weeze die Angst um, dass in dem Ort ein Feuerteufel unterwegs ist. Nachdem es, wie berichtet, bereits in der Nacht zu Sonntag drei Autobrände gegeben hat, standen nun gleich vier Wagen in der Nacht zu Mittwoch in Flammen.

Wie die Polizei berichtet, wurde der erste Brand am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr gemeldet. Da war ein Ford Focus betroffen. Hier war es dem Besitzer aber noch selbst gelungen, sein Fahrzeug zu löschen.

In der Nacht folgten dann gleich drei weitere Brände. Unter anderem standen ein Mercedes und ein Volvo in Flammen. Diese Fahrzeuge brannten komplett aus, so eine Polizeisprecherin.

Auch diese Brandserie ereignete sich in der Nähe der Feuer vom Wochenende. Diesmal brannten die Wagen an der Kevelaerer Straße, an der Katharinenstraße und der Geenenstraße. Die Feuer am Wochenende waren alle in der Kevelaerer Straße entdeckt worden. Die Autos standen nicht weit auseinander und parkten in der Kevelaerer Straße vor den Hausnummern 25, 35 und 55.

Positiv ist, dass bislang niemand bei den Bränden verletzt wurde. Allerdings ist der Sachschaden hoch. Gleichzeitig gibt es die Befürchtung, dass es zu weiteren Bränden kommen könnte, wenn tatsächlich ein Brandstifter in der Umgebung sein Unwesen treibt.

Die Polizei war bereits nach den ersten drei Bränden von Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen der Beamten in dem Fall laufen auf Hochtouren. Die Behörden hoffen vor allem auf Hinweise aus der Bevölkerung. Denn die Kevelaerer Straße führt mitten durch den Ort. Daher besteht die Hoffnung, dass der ein oder andere vielleicht etwas beobachtet hat. Die Polizei prüft, ob die Taten zusammenhängen. Das sei gut möglich, hieß es.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Goch unter Telefon 02823 1080 zu wenden.

(zel)