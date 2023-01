Die Rückkehr der Jecken Weeze feiert wieder Karneval

Am Samstag, 11. Februar, findet der Büttenabend statt. Ab 19.11 Uhr geben sich Tanzgarden, Prinzen mit Gefolge und redegewandte Karnevalisten „die Klinke in die Hand“. Auch die „Kleefse Tön“ werden in bekannter Art und Weise für ordentlich Stimmung sorgen. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro.