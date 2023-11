Zug macht immer wieder Probleme FDP tauscht sich zu Niersexpress aus

Nach den anhaltenden Verspätungen und Ausfällen bei dem Niersexpress haben die niederrheinischen Landtags- und Bundesabgeordneten einen Brandbrief an die deutsche Bahn gesendet. In diesem Brief fordern sie die Deutsche Bahn auf, einen konkreten Zeitplan vorzulegen, in dem dargelegt wird, welche Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel wann ergriffen und abgeschlossen werden sollen.