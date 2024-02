Experiment für „Gecheckt“ Familie aus Weeze verzichtet für RTL-Sendung auf Fleisch

Dabei soll es in der Sendung auch noch um weitere Fragen gehen: Wie viel Fleisch braucht der Mensch und wo lässt es sich bedenkenlos und doch preiswert einkaufen? Besonders lecker wird es bei diesem Restaurantbesuch: Auf über 70 Gäste warten im Rahmen einer angeblichen Weinprobe Leckereien wie Currywurst und Gulasch. Doch wie viel Fleisch steckt wirklich in den Gerichten? Außerdem wird mithilfe eines Zwillingspaares getestet, ob die Menge an Fleisch auch das biologische Alter bestimmen und sogar Gene verändern kann? Zudem wirft „Gecheckt“ einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von Lidl’s veganer Eigenmarke Vemondo und reist mit Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens in die USA, zum Fleisch der Zukunft.