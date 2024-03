Bilanz der Feuerwehr Weeze Falsche Alarme ein Problem für die Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr in Weeze hat Bilanz gezogen: Michael Winthuis, Leiter der Feuerwehr, sowie Dominik Behet, stellvertretender Leiter, fassten im Weezer Rat die Einsätze im Jahr 2023 zusammen: 157 Mal mussten die Kameraden ausrücken. Die häufigsten Einsätze waren gar nicht nötig: 33 Mal löste ein Brandmelder fälschlicherweise aus, 23 Mal gab es einen blinden Alarm, sechs Mal einen böswilligen Alarm. In Summe macht das 62 Einsätze ohne wirkliche Notwendigkeit. Die häufigsten „richtigen“ Einsätze waren: 39 Brandeinsätze, 13 Einsätze, weil Öl, Gas oder Ähnliches ausgetreten ist, zwölf Einsätze, bei denen ein Mensch in Notlage befreit worden ist. „Ich kann vor der Feuerwehr nur meinen Hut ziehen. Dass sie dieser so wichtigen Aufgabe neben ihrem Job ehrenamtlich nachgehen, nötigt mir den allergrößten Respekt ab“, sagte Weezes Bürgermeister Georg Koenen.