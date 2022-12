Preisgeld von 1000 Euro in Weeze Evangelische Kirchengemeinde gewinnt Klimaschutzpreis

Bei der Preisverleihung gratulierten der stellvertretende Bürgermeister Rolf Hörster und Westenergie-Kommunalmanager Nils Rudolph den Vertretern der Kirchengemeinde. „Der Klima- und Umweltschutz in unserer Gemeinde liegt uns sehr am Herzen. Umso erfreulicher ist es zu sehen, dass sich die evangelische Kirchengemeinde aktiv dafür einsetzt. Für dieses Engagement möchten wir uns bedanken und freuen uns, es mit dem Westenergie Klimaschutzpreis auszeichnen zu können“, sagte Hörster und Nils Rudolph ergänzte: „Wir freuen uns, dass wir das Umweltbewusstsein in unseren Partnerkommunen mit dem Westenergie Klimaschutzpreis fördern und unterstützen können. Wir gratulieren der evangelischen Kirchengemeinde Weeze zum Preisgeld und hoffen, dass es einen guten Einsatz findet.“