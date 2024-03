Besondere Aktion zum Palmsonntag in Weeze Ein Esel in der Kirche

Weeze · Auch in der ungewohnten Umgebung blieb Giny am Sonntag ganz ruhig. Der Vierbeiner war Gast beim Gottesdienst zu Palmsonntag in Weeze.

25.03.2024 , 12:14 Uhr

Pastor Klaus Martin Niesmann mit Giny beim Gottesdienst in der Kirche. Foto: Norbert Prümen

Der Einzug von Jesus auf einem Esel nach Jerusalem steht Palmsonntag mit Mittelpunkt. In Weeze wird das traditionell ganz praktisch aufgegriffen. Eselin Giny wird dann immer zum Bestandteil des Gottesdienstes. Auch diesmal wartete der graue Vierbeiner geduldig auf der Niersbrücke, bis er von Pastor Klaus Martin Niesmann und den Kindern mit ihren Palmstöcken abgeholt wurde. Der Esel wurde an der Niersbrücke abgeholt. Foto: Norbert Prümen Tierparkleiterin Marie-Christine Kuypers führte den Esel in die St.-Cyriakus-Kirche, wo das Tier dann auch bei der Messfeier dabei war. Die Idee dazu war vor einigen Jahren entstanden. Den Anstoß dazu hatte Pastor Niesmann gegeben. Nach dem Gottesdienst ging es für Giny zurück in den Tierpark, wo Palmsonntag besondere Aktionen stattfanden.

(zel)