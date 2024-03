Besondere Aktion zum Palmsonntag am Tierpark Wenn der Esel in Weeze in die Kirche kommt

„Du bist so stur wie ein Esel“ – das bekommt niemand gerne gesagt. Bei Esel Giny aus dem Tierpark in Weeze bewahrheitet sich dieses Sprichwort wieder einmal. Für ein Foto lässt sich die Eseldame zwar nur zu gerne mit Apfelstücken auf eine grüne Wiese locken. Aber als Tierpfleger Max Hausmann sie wieder in ihr Gehege treiben will, ist Giny davon gar nicht begeistert. Sie will natürlich lieber draußen bleiben. Sturkopf eben. Mit der Hilfe von einigen anderen Tierpflegern gelingt es schließlich aber doch, sie wieder in den Stall zu treiben. Alle hoffen jetzt, dass sich der Esel am Sonntag, 24. März, besser benimmt. Denn da findet in Weeze der Palmsonntagsgottesdienst statt, wo Giny eine ganz besondere Rolle spielt.