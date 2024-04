Erstflug vom Niederrhein gestartet Jetzt von Weeze auch nach Dubrovnik

Aktuell läuft auch am Airport Weeze der Osterferien-Betrieb auf Hochtouren. Insgesamt 39 Ziele werden während der zweiwöchigen Ferien angeflogen. Bei der Zahl der Abflüge liegt weiterhin Palma de Mallorca an der Spitze, 23-mal wird in Richtung der Baleareninsel abgehoben, gefolgt vom Malaga mit 15 und Edinburgh in Schottland mit 14 Abflügen. Und jetzt ist auch noch Dubrovnik dazugekommen.