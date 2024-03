Große Einrichtung des Landes in Weeze Neue Unterkunft am Flughafen – Die ersten Geflüchteten sind da

Am vergangenen Wochenende hatte sich NRW-Ministerin Josefine Paul (Grüne) noch selbst ein Bild der neuen Landesunterkunft am Airport gemacht, jetzt sind die ersten Geflüchteten bereits eingetroffen. Am Mittwoch nahm die Bezirksregierung die Zentrale Unterbringungseinrichtung Weeze II (ZUE), wie die Anlage im Behördendeutsch heißt, offiziell in Betrieb. Dann trafen auch die ersten Geflüchteten ein. Sie werden sich noch etwas einsam vorkommen, denn momentan sind lediglich 17 Asylbewerber in der neuen Unterkunft untergebracht. Über das Wochenende sind aber weitere 31 Personen bis zum 4. März angekündigt. Danach werden sicher weitere Geflüchtete kommen.