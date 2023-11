GHSV Weeze Erfolgreiche Prüfungen bei Weezer Hundeverein

Richter war Dietmar Pantel, der sichtlich Verständnis für die Nervosität der Hundeführer hatte, die teils erstmals ihren Hund bei einer Prüfung vorstellten. So war Starterin Milena mit ihrem Mix Max-Olaf so nervös, dass sie sich in der Schrittabfolge verlief. Was sie aber ablieferte überzeugt den Richter und sie erhielt zurecht ihr Zertifikat „geprüfter Begleithund“ für ihren Max-Olaf.